Polícia prende ‘Ciborgue’, perigoso membro de facção criminosa acusado de dois homicídios

A Polícia Militar (PM/AC) prendeu neste final de semana no ramal Bom Jesus, zona rural de Rio Branco, Lucas Cauã de Lima Oliveira, de 20 anos, conhecido como “Ciborgue”.

Membro de uma facção criminosa na capital, ele possui dois mandatos em abertos a pedido da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além de ser investigado pela prática de outros crimes.

Entre as acusações de Ciborgue, está o assassinato a tiros de Ricardo Leite de Araújo, de 42 anos. As investigações apontam que homem era usuário de drogas e teria sido executado devido a uma dívida e o envolvimento com furtos no Ramal Bom Jesus.

Lucas chegou a confirmar o crime durante interrogatório. Ele também foi acusado pelo homicídio de Maylon de Oliveira Ferreira, de 22 anos, ocorrido em setembro de 2023.

A vítima foi encontrada no ramal Carapanã, às margens do Rio Acre, no Polo Benfica, morto com sinais de tortura, os braços amarrados e múltiplas perfurações de bala, sendo uma na cabeça, duas nas costas e duas na região do peito.

Além disso, Ciborgue já teria sido preso no ano passado em flagrante portando uma revólver calibre 38, o mesmo modelo utilizado nos homicídios sob investigação.

Considerado um elemento de alta periculosidade pelos seus envolvimentos em diversos crimes, ainda consta em sua lista ter rompido uma tornozeleira eletrônica que utilizava para cumprimento de pena por roubo.