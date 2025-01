Polêmica e cobranças marcam investigação sobre tiroteio que deixou dois feridos na Guascor

Uma semana após o tiroteio que deixou duas pessoas gravemente feridas no pátio da Guascor, às margens da BR-364, em Sena Madureira, o caso continua gerando intensas cobranças da população. As críticas se intensificaram nesta segunda-feira (27), quando a internauta Lídia Teixeira, conhecida por suas denúncias nas redes sociais, voltou a questionar a demora na prisão do principal acusado.

Em publicações feitas em suas redes sociais, Lídia insinuou que o suposto atirador poderia ser uma pessoa influente, com poder econômico e até envolvimento em cargos públicos. “Deve ser uma pessoa bastante conhecida. Pode ser funcionário público. Por isso, mais uma vez, o famoso ‘panos quentes’ abafa o caso”, escreveu a internauta.

As críticas se estenderam ao 8º Batalhão da Polícia Militar e às autoridades responsáveis pelas investigações, com questionamentos sobre a suposta lentidão no andamento do caso. “Por que ainda não prenderam o responsável? É revoltante ver que, mais uma vez, o poder parece estar acima da lei”, provocou Lídia na publicação.

Procurado pela reportagem Radar 104, o delegado de Polícia Civil, Thiago Parente, afirmou que “o caso será tratado com rigor da Lei e, só vai se manifestar após a conclusão do inquérito”.

O caso Guascor ganhou repercussão após o tiroteio ocorrido domingo (20). As vítimas permanecem internadas em estado grave, enquanto o acusado segue em liberdade. O incidente, que teria ocorrido durante um desentendimento no pátio da empresa, trouxe à tona o debate sobre segurança pública na região.

A sociedade de Sena Madureira aguarda ansiosamente por respostas, enquanto o caso segue mobilizando discussões e críticas nas redes sociais.