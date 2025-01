Vítima de tiroteio na Guascor passa por cirurgia e família pede ajuda; ele vai usar bolsa de colostomia

Uma das vítimas do tiroteio ocorrido na Guascor, em Sena Madureira, na madrugada do último domingo (19), está precisando de ajuda para continuar seu tratamento médico. Denis José de Brito Rodrigues, foi atingido por um disparo de Pistola no abdômen e submetido a uma cirurgia de emergência em Rio Branco.

De acordo com a família, o projétil atingiu o intestino, obrigando Denis a utilizar uma bolsa de colostomia, até que consiga se recuperar completamente. Durante esse período de internação, ele está impossibilitado de trabalhar, o que agrava a situação financeira da família.

Por isso, parentes e amigos lançaram uma campanha para arrecadação de recursos, divulgando uma chave PIX para receber doações em dinheiro (PIX – 68 999356579). O apoio financeiro será destinado às despesas, manutenção da bolsa de colostomia e às necessidades básicas de Denis enquanto ele segue em tratamento.

Em um vídeo exclusivo, cedido à reportagem do ContilNet, Denis aparece realizando exercícios de fisioterapia no hospital de Rio Branco, onde está internado. Apesar de já apresentar alguma movimentação, ele ainda enfrenta dificuldades significativas para se locomover.

Além de Denis, outra vítima do atentado, Leandro Freire, de 29 anos, também está em recuperação. Até a manhã desta terça-feira (21), a Delegacia de Polícia de Sena Madureira ainda não havia confirmado a prisão do suspeito pelo crime.