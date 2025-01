Polícia avança nas investigações e deve pedir prisão de atirador da Guascor nas próximas horas

A Polícia Civil de Sena Madureira está prestes a formalizar o pedido de prisão do principal suspeito de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (19), nas dependências da Guascor, localizada no quilômetro 2 da BR-364.

SAIBA MAIS: Vídeo registra pânico durante tiroteio que deixou feridos em festa na Guascor, na BR-364

Conforme informações exclusivas obtidas pela reportagem do Grupo Radar 104, a investigação já concluiu a identificação do autor dos disparos após ouvir testemunhas e reunirem outras provas que fundamentam o caso. Agora, cabe à delegada finalizar o pedido de prisão, que deve ser encaminhado nas próximas horas.

Com o mandado de prisão em mãos, o próximo passo será localizar e capturar o acusado, cujo nome permanece em sigilo para não comprometer as investigações. Apesar desse avanço, a população cobra celeridade na prisão do envolvido, considerando que o crime ocorreu há 5 dias e o caso tem gerado grande expectativa.

A Polícia Civil busca solucionar o caso, garantindo que as etapas estão sendo conduzidas com responsabilidade e atenção às exigências legais.