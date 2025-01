Polícia Civil articula uso drones em operações e envio de agentes para a Força Nacional

A Polícia Civil do Acre deu um passo importante nesta semana ao se reunir com representantes da Academia de Polícia Civil do Estado (Acadepol/AC) e da Força Nacional de Segurança Pública.

O encontro teve como foco a definição dos últimos ajustes para o curso de Piloto Policial do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) e o Teste de Aptidão Física (TAF), etapa essencial para a seleção de policiais que desejam ingressar na Força Nacional.

O treinamento, voltado ao uso de drones em operações policiais, busca preparar agentes e policiais para operar essa tecnologia de forma estratégica e eficaz.

“A parceria com a Força Nacional e a realização de cursos como o INC e o treinamento para pilotos de drones são fundamentais para o aprimoramento técnico e operacional de nossos agentes. Estamos investindo no fortalecimento da instituição, capacitando nossos policiais para enfrentar os desafios modernos com mais eficiência e tecnologia. Além disso, o ingresso de nossos profissionais na Força Nacional representa um reconhecimento da excelência do trabalho realizado pela Polícia Civil do Acre”, enfatizou o delegado adjunto da PCAC, Dr. Claylton Videira.