Polícia Civil de Manoel Urbano apreende cocaína e arma em aeródromo após denúncia anônima

Uma operação da Polícia Civil de Manoel Urbano resultou na apreensão de mais de um quilo de cocaína e uma pistola, junto com munições e carregadores, no aeródromo local.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava que a droga e a arma estavam sendo transportadas em uma caixa de som a bordo de um avião com destino a Santa Rosa do Purus, município acreano.

Após receberem a informação, os policiais se deslocaram rapidamente ao aeródromo e realizaram uma busca minuciosa no local.

A caixa de som, que havia sido apontada na denúncia, foi localizada e, ao ser inspecionada, revelou seu conteúdo ilícito: mais de um quilo de cocaína, uma pistola, dois carregadores e 30 munições intactas. Cada carregador continha 15 munições, totalizando 30 unidades.

O material apreendido foi levado para a autoridade policial competente, que dará seguimento às investigações, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo crime e garantir a segurança na região.

A operação é mais uma demonstração do trabalho da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e à circulação de armamentos ilegais. As informações são dos sites O Alto Acre e Yaco News.