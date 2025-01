Polícia Civil de Rondônia procura no Acre faccionados do CV que mataram PM; veja quem são

Com a prisão da rondoniense Edsandra Costa da Silva, conhecida como “Vitória do CV”, em território acreano, na região de Sena Madureira, na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia suspeita que outros comparsas da mulher também tenham fugido para o Acre. Os comparsas de Vitória do CV (Comando Vermelho) são suspeitos de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar de Rondônia Fábio Martins, morto com pelo menos seis tiros na cabeça.

Todos os suspeitos estão sendo procurados pela Delegacia Especializada na Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos de Porto Velho, que os identificou e está distribuindo fotos e nomes dos envolvidos junto às autoridades policiais e à população do Acre.

As fotos divulgadas são de:

Pablo Henrique Moreira Reis, conhecido como “Surfista”;

Rian Ramos de Lima, apelidado de “Piroco”;

Carolina Samara Rodrigues Leal, chamada de “Samara do CV”;

Rhodrigo Thierre Mura da Costa, o “Batoré”.

Todos têm envolvimento com a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV). As fotos foram divulgadas sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia nesta segunda-feira (20).

Junto com as imagens, a Polícia Civil de Rondônia pede à população informações que ajudem a localizar os criminosos. Para isso, dois números de disque-denúncia estão disponíveis: 197 e 190. As imagens dos suspeitos também foram enviadas para o interior do estado pela Secretaria de Segurança Pública do Acre, ampliando a rede de buscas.

VEJA AS IMAGENS DOS PROCURADOS: