Polícia Militar prende criminosos armados suspeitos de cometerem roubos em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre, por meio da Força Tática do 2º Batalhão, prendeu dois homens suspeitos de praticar crimes no bairro Recanto dos Buritis, localizado no 2º distrito de Rio Branco. Os detidos, identificados como Marcelo Silva de Alencar e Leandro Camurça da Silva, já acumulavam uma extensa ficha criminal, com registros por tráfico de drogas, furto e roubo qualificado.

A operação teve início durante um patrulhamento na região, quando os policiais buscavam uma moto Honda CB 300 Twister, de cor vermelha, roubada por dois homens armados na rua Durval Camilo. Durante as buscas, a equipe avistou dois indivíduos em atitude suspeita na rua Presidente Médici, no bairro Areial.

Ao notar a aproximação policial, Marcelo imediatamente levantou as mãos e colocou-as na cabeça, mesmo sem receber ordem. Leandro, por sua vez, hesitou em colaborar, mas ao levantar as mãos, revelou portar uma arma de fogo na cintura. Diante da situação, os policiais realizaram uma abordagem precisa e conseguiram detê-los.

Com Leandro, foi apreendida uma garrucha calibre .38 carregada com uma munição intacta, além de um invólucro de cocaína, uma lanterna e joias de origem duvidosa. Após consultas no sistema judiciário, foi confirmado o envolvimento dos suspeitos em diversos crimes anteriores.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais.