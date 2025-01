Polícia Militar prende dupla portando simulacro enquanto andava de moto em Rio Branco

O motociclista de aplicativo, identificado como Eduardo Luiz de Paula Lima, de 28 anos, e o passageiro Isaque Mota de Carvalho, de 37 anos, foram presos no início da tarde desta quinta-feira (30), nas proximidades do Horto Florestal, na rua José Magalhães.

Segundo informações dos Cavaleiros de Aço, do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC), a guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Quitéria quando avistou a dupla em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer 250.

Ao perceber a aproximação dos PMs, a dupla fugiu e foi abordada na rua José Magalhães, nas proximidades do Horto Florestal, já no bairro Conquista.

Durante a revista pessoal, o passageiro da moto, identificado como Isaque, portava um simulacro (arma de brinquedo) tipo pistola, modelo Glock, na cintura e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Vale ressaltar que Isaque possui passagem por roubo.

O condutor da motocicleta, Eduardo Luiz de Paula Lima, de 28 anos, alegou estar realizando serviço de transporte por aplicativo e disse desconhecer que o passageiro carregava o simulacro.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) com o simulacro e a motocicleta, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.