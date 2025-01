Polícia apreende drogas com duas mulheres durante visita em Unidade Penal no interior do Acre

Na tarde deste sábado (4), a Polícia Penal realizou duas apreensões de drogas na Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul. Durante o horário de visitas, duas mulheres foram flagradas tentando entrar na unidade com entorpecentes.

As visitantes foram submetidas aos procedimentos de revista, quando agentes penitenciários identificaram o material ilícito. Ambas foram detidas no local e o entorpecente apreendido.

As mulheres e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram registrados os procedimentos legais e iniciada a investigação para apurar as circunstâncias do crime.