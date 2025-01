Ponte do Rio Caeté não está interditada, mas poderá ser fechada em breve; veja a videorreportagem

A ponte sobre o Rio Caeté, localizada na BR-364, a 10 km de Sena Madureira, no sentido Manoel Urbano, deverá ser reformada nas próximas semanas. Apesar disso, o tráfego de veículos segue acontecendo normalmente nesta terça-feira (7), sem previsão exata de fechamento.

De acordo com informações obtidas no local, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) garantiu que, mesmo com a interdição da ponte, o trânsito não será completamente interrompido. Uma balsa improvisada será utilizada para garantir a travessia de caminhões e veículos durante as obras.

No entanto, vídeos que circulam na internet mostram reclamações de caminhoneiros quanto à capacidade da balsa, considerada pequena para atender à demanda. Até o momento, o DNIT não informou quais providências serão tomadas para solucionar o problema, mas reafirmou que o tráfego não será paralisado de forma definitiva.

No local, equipes já trabalham na terraplanagem para a pavimentação do desvio e na construção de rampas que permitirão o embarque e desembarque de veículos na balsa. Além disso, uma segunda empresa realiza a avaliação do solo para dar início à reforma da ponte.

Enquanto isso, a travessia pela ponte segue funcionando normalmente, mas motoristas que utilizam a BR-364 devem se preparar para mudanças no fluxo nos próximos dias.

Assista a videorreportagem do ContilNet: