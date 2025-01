A ponte do Rio Caeté, localizada na BR-364, foi classificada como risco 1 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Para evitar problemas futuros, ela será demolida e construída no local, com a licitação sendo realizada em junho deste ano. As obras devem demorar um ano e meio para a finalização após seu início.

Até isso acontecer, a travessia dos veículos e pessoas no Caeté será feita em uma balsa que funcionará 24 horas por dia. Uma ponte de ferro móvel do Exército também poderá ser instalada e utilizada no local por carros pequenos.

O superintendente do Dnit no estado do Acre, Ricardo Araújo falou sobre o caso ao ac24horas, e explicou sobre a previsão de fechamento da ponte.

“A previsão é que essa ponte seja fechada até o final da próxima semana. Em 2023 nós começamos a analisar, chamar os melhores técnicos para fazer um levantamento minucioso do que estava acontecendo nessa região. Nós temos dois platôs ali embaixo, são dois movimentos de terra. Lá embaixo tem uma fenda e um pilar que se desloca na horizontal, e andou dois metros e meio na direção do outro. Vamos fechar e um pontilhão será colocado nos dois lados do rio e está sendo estudada a possibilidade do exército ceder uma ponte metálica para carros pequenos. No verão a gente vai usar a própria balsa como uma ponte”, disse ele.