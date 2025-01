Posse da nova Mesa Diretora da Aleac vai acontecer em um sábado; Nicolau volta à presidência

O recesso da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) já tem data marcada para finalizar. No dia 1º de fevereiro, no sábado, acontecerá a sessão solene para a posse da nova Mesa Diretora da Casa.

No entanto, a volta dos trabalhos na Casa Legislativa acontece na terça-feira (4). A Mesa Diretora comandará a Aleac no biênio 2025-2026 e será presidida pelo deputado Nicolau Junior (PP).

O primeiro-secretário será o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Os demais integrantes são os deputados Pedro Longo (vice-presidente); Chico Viga (segundo secretário); Maria Antônia (segunda vice-presidente); Antônia Sales (terceira secretária); Eduardo Ribeiro (terceiro vice-presidente); Gene Diniz (quarto secretário); e André Vale (quinto-secretário).