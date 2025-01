Prefeitura de Rio Branco inicia mapeamento no Horto Florestal após tentativa de estupro no local

A Prefeitura de Rio Branco iniciou, na tarde desta quinta-feira, 16, o processo de mapeamento do Horto Florestal com o intuito de adotar ações imediatas para aumentar a segurança no local. O comunicado foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada esta semana e reforçado pelo secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), coronel Ezequiel Bino.

Conforme explicou o secretário, as intervenções planejadas têm como objetivo proporcionar mais proteção aos visitantes deste que é um dos principais atrativos ambientais e turísticos de Rio Branco. Entre as iniciativas estão a colocação de novas placas informativas e a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras nas trilhas do Horto.

“Nesse primeiro levantamento, iremos implementar placas de sinalização com dicas de segurança e ampliar o número de câmeras. As placas são importantes para orientar os usuários sobre como utilizar o espaço de forma segura”, afirmou Bino.

Ele também chamou a atenção para os perigos naturais existentes no ambiente, como a presença de animais venenosos. “As trilhas do Horto Florestal são ambientes hostis, com a possibilidade de encontrar animais como cobras. A população deve estar atenta e, caso se depare com alguns desses animais, não deve tentar capturá-los”, alertou.

As medidas de segurança também visam prevenir outras situações de risco, como crimes e acidentes. “Recomendamos que as pessoas utilizem as trilhas sempre em grupos ou acompanhados de amigos, nunca sozinhas, para que possam aproveitar o espaço da melhor maneira possível”, ressaltou o secretário.