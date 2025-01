Prefeitura realiza mutirão de vacinação contra a gripe em supermercados, lojas e no shopping; veja horários

Com a baixa procura pela vacina contra a influenza, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), organizou um mutirão em diversos pontos da capital.

Entre esta sexta-feira (24) e sábado (5), das 8h às 22h, as equipes de saúde atenderão em supermercados, lojas de departamentos e no Via Verde Shopping.

Os pontos de vacinação são:

Todos os supermercados da rede Arasuper – 8h às 20h

Atacalé da BR-364 – 8h às 20h

Mercale do bairro Castelo Branco – 8h às 20h

Mercale da Avenida Antônio da Rocha Viana – 8h às 20h

Atacadão – 8h às 20h

Assaí Atacadista – 8h às 20h

Havan – 14h às 22h

Via Verde Shopping – 14h às 20h

Para ser imunizado, basta apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação.

A Semsa organizou o mutirão para utilizar as 16 mil doses que estão em estoque, as quais só podem ser aplicadas até o próximo dia 31 de janeiro. A vacina é recomendada para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade.

Devido à baixa procura pela vacina, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de imunização contra a gripe na região Norte, incluindo o Acre, até o dia 31 de janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) e confirmada pela coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles.