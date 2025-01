Preguiça é resgatada pelos Bombeiros em quintal de residência no interior do Acre

A guarnição de salvamento do 6º BEPCIF do Corpo de Bombeiros (CBMAC) foi acionada na tarde do último sábado (18), para resgatar um bicho-preguiça que estava em um coqueiro no quintal de uma residência no bairro Ana Vieira, no município no interior do Acre.



Preocupados com a segurança do animal e com a dificuldade de retirá-lo do local, os moradores solicitaram apoio da equipe dos militares. Após a ação, foi constatado que o animal não apresentava ferimentos, sendo devolvido em segurança ao seu habitat natural.

“A ação reforça o compromisso da corporação com a preservação da fauna local e a importância de acionar o Corpo de Bombeiros em situações envolvendo animais silvestres”, disse o CBMAC em nota.