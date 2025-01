Presidiário monitorado foge, deixa arma e munições em travesseiro e escapa pulando muro

Um presidiário do regime semiaberto escapou de uma abordagem policial em Rio Branco, Acre, na tarde de sábado (11).

A fuga ocorreu após policiais militares do 2º Batalhão encontrarem uma escopeta calibre 28 e sete munições escondidas em um travesseiro no quarto do suspeito, localizado na rua Beira Rio, bairro Cidade Nova.

Durante um patrulhamento de rotina em área de risco, a guarnição avistou o indivíduo, que empreendeu fuga para um bloco de apartamentos.

Apesar do cerco policial, o suspeito, familiarizado com a região, conseguiu escapar pulando um muro e se perdendo em um labirinto de becos.

A prisão do foragido é iminente. A polícia confirmou que ele utilizava tornozeleira eletrônica e que a família colaborou com as buscas no imóvel. A

lém da arma municiada, foram apreendidos seis cartuchos intactos. O suspeito responderá por porte ilegal de arma de fogo adulterada. A investigação segue em andamento para sua recaptura.