Preso serra grade de banheiro foge da ala dos idosos da Papuda

Um preso serrou as grades da cela e fugiu da ala de idosos do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), no Complexo Penitenciário da Papuda, na madrugada desta sexta-feira (3/1). Argemiro Antonio da Silva, de 62 anos, estava detido em bloco destinado aos idosos.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape/DF), a fuga foi constatada por volta das 7 horas desta sexta, em conferência de rotina feita pelos policiais penais.

“Prontamente, a equipe efetuou buscas no perímetro e realizou ocorrência policial, solicitando a perícia da Polícia Civil (PCDF) no local”, informou a Seape em nota.