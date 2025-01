Produtores sentem impacto das queimadas e banana pequena fica escassa no Acre

As queimadas que atingiram o estado do Acre em 2024 deixaram um rastro de destruição e inúmeros prejuízos, a exemplo, o município de Cruzeiro do Sul, que tem enfrentado a escassez de banana pequena no comércio.

Vendedores locais relataram ao site Juruá em Tempo a falta do produto. Irací Fernandes disse ter disponível somente a banana grande, e que as outras variedades do produto tiveram o plantio prejudicado.

“Estamos vendendo de 7 reais, mas é bem pequenininha, isso quando encontra. Toda essa falta, é motivada pelas queimadas do ano passado; várias plantações foram devastadas pelo fogo e acabou faltando banana”, relatou.

Outro ponto exposto pela comerciante é o de que o produto não tem sido exportado, como acontecia, pois os fornecedores não estão com disponibilidade do produto.