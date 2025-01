Queda de energia atrasa bingo da programação de São Sebastião, em Xapuri

O tradicional Bingão de São Sebastião, em Xapuri, foi marcado por um contratempo neste domingo (19). O evento, que estava previsto para começar às 15h na praça principal da cidade, sofreu atraso devido a uma queda de energia que teve início por volta das 14h.

A estrutura, composta por palco e sistema de som, dependia do retorno da eletricidade para que as atividades pudessem ser iniciadas. De acordo com os organizadores, a energia foi restabelecida por volta das 15h30, permitindo a retomada da programação.

Apesar do clima de sereno e da breve interrupção, a população se manteve presente na praça, aguardando o início do bingo, que teve como premiação principal 40 bezerras. O evento faz parte das festividades de São Sebastião, tradicional celebração religiosa e cultural do município.

Com a retomada da energia, a programação seguiu conforme o planejado, garantindo a realização de um dos momentos mais aguardados pela comunidade.