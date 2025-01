Queda de helicóptero em fazenda deixa três mortos no Sul de Minas

Um helicóptero caiu e deixou três mortos nesta segunda-feira (27) na zona rural de Cruzilia, no Sul de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h.

Estavam na aeronave o piloto, o gerente da Fazenda Cachoeira e a auxiliar administrativa do local. A Polícia Militar também foi acionada.

Segundo os militares, o helicóptero havia deslocado para fazenda Chalé e estava retornando para fazenda Cachoeira quando funcionários do local ouviram o barulho da queda.

Funcionários da fazenda tentaram retirar as vítimas do local mas já estavam em óbito.

No momento ainda não há outras informações sobre as vítimas. Os bombeiros relatam dificuldade de contato telefônico no local.

O helicóptero era adaptado e utilizado para pulverização de lavouras.