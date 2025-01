Quem era Gabriel Freitas, influencer que tinha 380 kg e morreu

O influenciador Gabriel Freitas morreu, na última segunda-feira (30/12), aos 37 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele ficou conhecido por ter 380 kg e compartilhar, nas redes sociais, como era a luta contra a obesidade.

Gabriel tinha cerca de 70 mil seguidores antes de morrer e publicava diariamente sobre a luta contra a doença crônica e progressiva. O objetivo dele era chegar aos 100 kg sem cirurgias e remédios.

O influenciador chegou a perder 193 kg ao participar de um programa de Gugu Liberato na Record, em 2017, mas voltou a engordar por conta do luto. O pior momento de Gabriel Freitas foi quando ele ultrapassou a marca de 380 kg após a morte do pai e irmão.

Morte de Gabriel Freitas

A notícia do falecimento foi dada por um amigo do rapaz. “O legado de Gabriel não termina aqui. Ele não se foi em vão. Aguardem. Luto”, escreveu Ricardo Gouvea em um Story do Instagram.

Ainda de acordo com Ricardo, Freitas teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência do peso, enquanto descansava: “Morreu praticamente dormindo, não sofreu”.