Raio atinge estabilizador de avião em Aeroporto

Na tarde da sexta-feira (24), um Airbus A350-1000 da British Airways, identificado pela matrícula G-XWBE, foi atingido por um raio durante uma forte tempestade no Aeroporto Internacional de São Paulo. O incidente foi capturado em um vídeo impressionante, gravado a partir do Terminal 3 do maior aeroporto do país.

Após o incidente, a aeronave passou por uma inspeção, levando a um atraso de seis horas e meia no voo BA-246, que decolaria com destino ao aeroporto internacional de Heathrow, em Londres.

Embora a incidência de raios em aeronaves comerciais seja relativamente comum, as modernas aeronaves são projetadas para enfrentar essas eventualidades.

A construção das aeronaves inclui características que permitem a rápida dissipação da carga elétrica gerada por um impacto de raio. A fuselagem metálica funciona como uma “gaiola de Faraday”, distribuindo a energia em sua superfície externa e minimizando danos aos sistemas internos.

Os motores das aeronaves são igualmente projetados para resistir a impactos elétricos, com componentes que impedem a condução elétrica para partes vulneráveis. Os sistemas elétricos e eletrônicos a bordo possuem proteções específicas, assegurando que operações críticas e a segurança dos voos não sejam comprometidas.

Quando um evento desse tipo acontece, as companhias aéreas tratam a situação com extremo rigor. A aeronave é imediatamente retirada das operações até que uma inspeção completa seja realizada.

As equipes de manutenção avaliam rigorosamente todos os sistemas, incluindo navegação, comunicações e motores, garantindo que a aeronave esteja completamente operacional antes de ser reintegrada ao serviço

Incidentes como o ocorrido com o Airbus A350-1000 da British Airways servem como um lembrete da robustez das aeronaves modernas e da importância de protocolos de segurança efetivos. O vídeo pode ser visto acima.