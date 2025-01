Revista diz que município isolado do Acre ‘é esquecido pelo governo’ e ‘ninguém quer morar’

Dada a vastidão do território brasileiro, o país composto por 5.568 municípios, conta com grandes metrópoles, mas também com cidades isoladas, onde o alto custo de vida, a falta de saneamento básico e infraestrutura precária reforçam as desigualdades.

Uma matéria da revista Istoé listou os municípios brasileiros considerados “esquecidos”, e onde “ninguém quer morar”, entre eles está Santa Rosa do Purus, cidade isolada do Acre por via terrestre.

A matéria cita o enfrentamento dos desafios comuns de isolamento geográfico e as dificuldades de desenvolvimento socioeconômico em Santa Rosa e nos demais municípios considerados esquecidos.

De acordo com o texto, a infraestrutura pública no município é insuficiente para prover os serviços básicos necessários à população, ressaltando ainda, que a economia da cidade é baseada na subsistência, com incentivos externos escassos.

Segundo o último senso do IBGE, Santa Rosa possui 6.723 habitantes, e configura como o município com pior índice de desenvolvimento socioeconômico do estado.