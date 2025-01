O meia Rodri, do Manchester City, rebateu as críticas feitas por Cristiano Ronaldo à premiação da Bola de Ouro. CR7 afirmou que Vinícius Jr., do Real Madrid, deveria ter sido eleito melhor jogador do mundo. O jogador espanhol mostrou surpresa com a declaração do português, que recebeu o prêmio em cinco oportunidades.

Segundo Rodri, a fala de Cristiano o deixou surpreso justamente pelo fato do português saber como funciona a eleição da France Football.

“Bom, foi uma surpresa mesmo, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio. E principalmente como é escolhido o vencedor. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente foram esses mesmos jornalistas que em algum momento votaram na vitória dele, e imagino que então ele concordaria”, destacou Rodri em entrevista ao jornal espanhol As.

O meia do Manchester City, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado e no menisco, ainda detalhou o impacto do prêmio em sua vida.

“Mudou minha vida. Talvez eu não fosse consciente ao ganhar, mas mudou minha vida. O impacto de sair à rua já não é o mesmo. Muitas coisas que antes eu podia fazer, evidentemente já não posso. Mas é bom, é por uma boa razão, é por esse reconhecimento que tive e que foi tão importante para mim e minha família. É um momento inesquecível”, concluiu.

A crítica de Cristiano Ronaldo foi feita no dia 27 de dezembro, durante a premiação do Globe Soccer Awards. em Dubai. Durante seu discurso, após ser eleito melhor jogador em atividade no Oriente Médio, CR7 discordou da escolha da France Football, dizendo que Vinícius Jr. deveria ter sido escolhido como melhor jogador do mundo.

“Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, avaliou o português.

Confira:

Após ser eleito o melhor jogador do ano pelo Globe Soccer Awards, Vini Jr. comentou a fala de Cristiano Ronaldo sobre a eleição da Bola de Ouro.

“Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou ou melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles”, afirmou Vinícius.