Rússia promete retaliação após dizer que derrubou 8 mísseis fabricados pelos EUA

A Rússia prometeu retaliação após dizer que derrubou oito mísseis ATACMS de fabricação americana disparados pela Ucrânia na manhã deste sábado (4).

O governo de Vladimir Putin vê o uso desses mísseis, que têm um alcance de até 300 quilômetros, como uma grande escalada no conflito.

As defesas aéreas do país derrubaram os oito mísseis balísticos junto com 72 veículos aéreos não tripulados (UAVs), disse o Ministério da Defesa da Rússia. A pasta acrescentou que “essas ações do regime de Kiev, que é apoiado por curadores ocidentais, serão recebidas com retaliação”.

A declaração aponta que vários drones foram destruídos na região de Leningrado e um em Kursk, onde a Ucrânia lançou um ataque surpresa no ano passado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o uso de ATACMS por Kiev em novembro, justificando em parte que foi em resposta à Rússia ter expandido o conflito ao usar tropas norte-coreanas.

Uso do novo míssil balístico da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou responder aos ataques ucranianos com seu novo míssil balístico com capacidade nuclear, o “Oreshnik”.

No mês passado, Putin sugeriu que ele poderia ser disparado contra a capital Kiev como um teste dos sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente.

O primeiro e único lançamento da arma experimental teve como alvo a região de Dnipro, na Ucrânia, na manhã de 21 de novembro.

Troca de ataques entre Rússia e Ucrânia

Os ataques de drones ucranianos forçaram restrições temporárias em um aeroporto em São Petersburgo, informou a agência estatal russa TASS.

O governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, afirmou em uma declaração no Telegram que a “noite e a manhã de 4 de janeiro foram recordes em termos do número de UAVs destruídos”, com quatro abatidos sobre a área.

Andrii Kovalenko, um oficial de segurança ucraniano, destacou que um porto em Leningrado foi alvo da ofensiva, classificando a estrutura de “instrumento de sobrevivência econômica e militar para a Rússia isolada”.

Enquanto isso, a Rússia lançou um total de 81 drones na Ucrânia durante a noite de sexta-feira (3) para sábado, de acordo com o Comando da Força Aérea da Ucrânia, incluindo drones Shahed, de fabricação iraniana, e “vários tipos de drones de imitação”.

Cerca de 34 UAVs de ataque Shahed e outros tipos de drones foram abatidos, de acordo com uma declaração, embora os drones abatidos tenham causado danos nas regiões de Chernihiv e Sumy.