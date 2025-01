Saiba onde assistir ao Globo de Ouro 2025; Brasil tem chances de prêmio para “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres

A 82ª edição do Globo de Ouro ocorre neste domingo (5/1) e está mobilizando o público brasileiro, por conta da indicação de Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui. A cerimônia começa às 22h e pode ser assistida na TV paga e pelo streaming.

O Globo de Ouro 2025 será transmitido no Brasil pelo canal TNT e pelo streaming Max, a partir das 22h.

O filme sobre a história de Eunice Paiva, dirigido por Walter Salles, concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Protagonista da produção, Fernanda Torres está na disputa da estatueta de Melhor Atriz.

A filha de Fernanda Montenegro, que foi indicada na mesma categoria em 1999, foi apontada como favorita pela revista Variety. Apesar do sinal positivo dado pela imprensa norte-americana, a equipe tem evitado o sentimento de “já ganhou”.

Fernanda Torres disputa a estatueta com nomes de peso do entretenimento mundial, como Angelina Jolie (Maria Callas), Kate Winslet (Lee), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).

Ainda Estou Aqui, até o momento, não foi apontado como favorito na disputa na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O filme tampouco aparece como azarão.

Nos últimos dias, o longa indiano Tudo Que Imaginamos Como Luz, dirigido por Payal Kapadia, tem crescido nas bolsas de aposta. Outro “rival” bem cotado é Emilia Perez, do cineasta Jacques Audiard.