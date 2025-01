No fim do ano, os brasileiros costumam fazer suas apostas e entrar em bolões com o objetivo de ganhar a Mega da Virada. Enquanto algumas pessoas sonham com números que podem torná-los milionários, outros acordam e dormem com mais de 10 dígitos na conta bancária: é o caso dos integrantes do clã de sobrenome Walton, considerada a família mais rica do mundo no ramo empresarial.

Caso pense não conhecer algo relacionado a essa família, vale dizer que os membros do clã são os donos da rede estadunidense de supermercados Walmart, fundada pelo empresário Sam Walton em julho de 1962. O que começou como um simples estabelecimento na cidade de Rogers, no estado estadunidense de Arkansas, expandiu-se pelo mundo, com mais de 10,5 mil lojas em mais de 20 países. Embora Sam tenha morrido em 1992, ele fez questão de repartir estrategicamente o patrimônio entre os quatro filhos — Alice, Jim, Robson e John, que morreu em um acidente aéreo em 2005. Todo o trabalho do fundador foi ampliado pelos herdeiros e se transformou em uma riqueza de US$ 432 bilhões, o equivalente a R$ 2,6 trilhões. Até então, os Walton detêm em torno de 46% das ações do Walmart. À frente do conglomerado empresarial, estiveram Robson e Jim, já que Alice resolveu trabalhar no ramo das artes. Atualmente, a terceira geração da família — composta por netos e agregados — assumiu a missão de continuar o legado de Sam fazendo tanto a rede de supermercados quanto o patrimônio crescerem. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, os Walton lideram o ranking das famílias mais ricas dos Estados Unidos e do mundo. Eles recuperaram o posto, antes ocupado pela família real de Abu Dhabi. Conforme notícias, os três filhos de Sam são discretos com relação à vida pessoal. Caçula do fundador do Walmart, Alice abriu um museu e possui uma coleção com obras originais de Andy Warhol.