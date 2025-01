Saiba quem é a mulher que viralizou ao agredir motorista de app

Uma médica agrediu e xingou o motorista de app Luan Felipe, 33, após o profissional se negar a entrar no condomínio da passageira. O caso aconteceu no dia 26 de dezembro de 2024, em Salvador, Bahia. A mulher se chama Fedra Emanuela Lamêgo Aquino Barreto e tem 58 anos.

Fedra é médica especializada em gastroenterologia. Ela mora em Salvador. No vídeo viralizado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a passageira pede para que o motorista entre na garagem do prédio. Ele se recusa e ela passa a atacá-lo com tapas.

As cenas foram registradas por uma câmera instalada dentro do veículo do motorista.

A discussão começou após o profissional se negar a entrar com o carro dentro do condomínio da mulher. O motorista argumentou que tinha outra corrida e, portanto, não seria possível deixá-la na garagem do prédio.

A mulher elevou o tom e disse que não desceria porque estava “cheia de joia”. “O senhor vai entrar, sim, porque eu não vou ficar na rua”, disparou a passageira. Depois, ela avançou no motorista e gritando “imbecil”, o estapeou.

Logo após as agressões sofridas, Luan pede para que a mulher se retire do veículo e explana que irá fazer um boletim de ocorrência contra a passageira.

Ao Metrópoles, a empresa Uber lamentou o caso e considera inaceitável o uso de violência. A conta da usuária foi banida da plataforma.

“A empresa conta com um canal de suporte psicológico, desenvolvido em parceria com o MeToo, que foi disponibilizado ao motorista. Além disso, a Uber se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com a investigação, nos termos da lei.”

Relembre o momento: