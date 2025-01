Saiba quem é o menino de 14 anos encontrado degolado e sem mão no DF

O garoto Samuel Soares Marques, de 14 anos, foi encontrado degolado e sem uma das mãos em Samambaia Norte. O corpo do adolescente foi localizado em um matagal, nessa terça-feira (7/1), na Quadra 623 de Samambaia Norte.

Segundo informações preliminares, uma testemunha teria encontrado o corpo do estudante e, então, acionado as autoridades. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). As circunstâncias da bárbara execução ainda são desconhecidas.

Nas redes sociais, amigos e compartilharam espanto pela morte do estudante e comentaram como o garoto era querido pelos seus conhecidos.