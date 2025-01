Salário mínimo reajustado e contenção de gastos: Rio Branco reforça controle orçamentário em 2025

O reajuste do salário mínimo passou a valer desde o dia 1º de janeiro de 2025 em todo o país. O reajuste de 7,5% aumentou os vencimentos de R$ 1.412, para R$ 1.518. O aumento traz impactos diretos nos cofres municipais. O impacto causado nos cofres das prefeituras é de R$9.517.354,00, por ano.

A exemplo há a Prefeitura de Rio Branco, que já opera sob um regime de contenção de gastos neste ano. Em entrevista, o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, destacou as medidas adotadas pelo município para contenção de gastos neste ano de 2025, visando o controle das contas públicas.

“O país passa por uma situação econômica muito ruim, e isso não é diferente para o nosso Estado. Precisamos ter muita atenção na execução orçamentária e financeira para que não venhamos a ter problemas até o mês de dezembro”, disse o secretário.

Durante uma reunião com os secretários municipais, que aconteceu na foram discutidos os limites de gastos estipulados pela contabilidade da prefeitura. De acordo com Cid Ferreira, os limites serão definidos de forma mensal, como parte de um planejamento que busca garantir a sustentabilidade das contas públicas.

O Peso do Salário Mínimo nos Cofres Municipais

Ferreira afirmou que a prefeitura já tem um planejamento pronto para lidar com a situação, mas admitiu que serão necessárias medidas adicionais para equilibrar as contas.

“A prefeitura não haverá de deixar de honrar os compromissos, mas vamos ter que apertar mais para poder atender essas demandas. O prefeito tem falado desde o final do ano que temos que recolher, temos que levantar o freio de mão para poder atender efetivamente toda a população e também a máquina administrativa”, ressaltou.

Possível Redução de Gastos com Pessoal

Cid Ferreira indicou que cortes nos gastos com pessoal podem ser implementados em áreas onde houver possibilidade de atendimento por meio de outras alternativas.

“Provavelmente sim, vamos ter que dar uma encurtada nesses gastos, justamente naquelas áreas que a gente entende que podem ser atendidas de forma diferente”, completou o secretário.

O Acre é um dos três estados com o menor número de servidores municipais que recebem até 1,5 salários, com um total de 4.573 trabalhadores nesta condição, seguido do Amapá e Roraima.