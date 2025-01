Salários de policiais podem ser igualados ao da PF; entenda!

O novo concurso PF (Polícia Federal) terá autorização publicada nos próximos dias, e o Governo do Distrito Federal (GDF) avalia conceder a equiparação salarial da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) com a Polícia Federal!

De acordo com a coluna “Grande Angular” do portal Metrópoles, o secretário de economia do DF, Ney Ferraz Júnior, está negociando os termos do reajuste salarial com representantes dos policiais.

Também está sendo discutido o aumento salarial da PMDF e do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que estes reivindicam o mesmo percentual de reajuste que será concedido à PCDF.

Após entrar em acordo com as categorias, a previsão é que o pedido de reajuste seja enviado ao Palácio do Planalto em março de 2025.

De acordo com o Metrópoles, as categorias pedem reajuste salarial em duas parcelas, sendo uma em 2025 e outra até abril de 2026. O percentual de recomposição varia de acordo com o cargo e a classe do servidor, esses números ainda estão em análise no GDF.

“Não vou medir esforços para chegar a essa recomposição das forças policiais de forma que ocorra a equiparação com as forças policiais federais. A valorização do servidor público é uma das marcas do governo Ibaneis”, afirma o secretário de economia.

Panorama do concurso PF

Como mencionado anteriormente, o novo concurso da Polícia Federal foi oficialmente anunciado na última quarta-feira (29/1).

A autorização será publicada nos próximos dias. De acordo com informações do ministro Ricardo Lewandovski, serão ofertadas mil vagas em 2025 e mais mil vagas no ano seguinte.

De acordo com com o ministro, os novos policiais federais atuarão no combate ao crime organizado, na segurança das fronteiras e na fiscalização de crimes ambientais. O concurso Polícia Federal contemplará os cargos seguintes:

Delegado

Escrivão

Papiloscopista

Agente

Perito

Vale lembrar que o pedido enviado pela PF em 2024 era de 1.810 vagas, sendo a maioria para Agente:

Delegado: 261 vagas;

Perito: 57 vagas;

Agente: 1.115 vagas;

Escrivão: 364 vagas; e

Papiloscopista: 13 vagas.

Concurso PF: salários reajustados

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1213/24, de iniciativa o Poder Executivo, que prevê reajustes salariais para várias categorias, incluindo servidores da Polícia Federal (PF).

O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Confira, no quadro a seguir, a evolução remuneratória até o final das carreiras:

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Veja a evolução da remuneração:

Resumo do concurso PF