‘Salve o Brasil, por favor’, pede Pablo Marçal a Trump em baile depois da posse

O coach e empresário Pablo Marçal se encontrou com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite dessa segunda-feira (20), em Washington D.C.. O republicano, de volta à Casa Branca, saía de um dos três bailes de gala aos quais compareceu na noite da cerimônia de posse, onde ficou por alguns minutos.

Ao se aproximar do presidente, Marçal ergue o celular e se filma ao lado dele, pedindo ao norte-americano que salve o próprio país e o território brasileiro, sobre o qual os Estados Unidos não tem gerência.

“Donald Trump, salve a América, salve o Brasil, por favor!”, disse, em inglês. Trump olha para a câmera do celular, sorri e responde: “Brasil? Nós gostamos do Brasil”. E aponta para uma pessoa que estava ao lado. “Coloca ela na foto”. Marçal ri olhando para a frente, mas mantém a imagem enquadrada nos dois.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria de Marçal, o coach teria se encontrado “três vezes” com o presidente norte-americano. “Feitos notáveis, [que] ocorreram em meio a um ambiente de alta segurança, onde o acesso a Trump é altamente restrito pelo serviço secreto”, informa o texto.

Pablo Marçal reforçou a relevância do seu contato com Trump na publicação. “É quase impossível gravar um vídeo com o presidente porque o serviço secreto não deixa ninguém chegar perto dele. Foi o acesso mais difícil de toda a minha vida, mas eu encontrei com o Trump 3 vezes e ele realmente gosta do Brasil”, disse.

O coach paulista ficou em um terceiro lugar apertado, com 28,14% dos votos válidos na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, vem sendo apontado como uma liderança política da direita em ascensão, o que gerou.

O baile onde Marçal falou com Trump era voltado a grandes financiadores da campanha em um espaço para 15 mil pessoas. Nele estavam parlamentares da direita do Brasil, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apesar do requinte, queijos, pães, guiozas recheadas e frutas eram servidos em pratos de papel, enquanto talheres e copos eram de plástico.