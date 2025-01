SBT bate o martelo e confirma o retorno de Bozo à programação

Um dos personagens mais icônicos da televisão brasileira vai voltar à grade de programação do SBT. A emissora criada por Silvio Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (29/1) que assinou contrato e garantiu os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil. O canal também divulgou quando o palhaço, que já foi interpretado pelo apresentador Luís Ricardo, vai estrear.

Em um comunicado divulgado à imprensa, a assessoria do SBT informou que a primeira aparição de Bozo após a oficialização do contrato ocorrerá no Circo do Tiru, atração comandada por Tirulipa aos sábados. O palhaço será jurado na atração circense, além de fazer aparições especiais em diversas atrações e eventos da emissora.

Celebração

Ainda de acordo com o SBT, o retorno de Bozo à programação marca a comemoração dos 45 anos da estreia do programa do palhaço no Brasil, que aconteceu em 1980 na antiga TVS. O contrato do canal foi fechado com a Send In The Bozos LLC, dona dos direitos do Bozo internacionalmente.

“Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data”, afirmou a emissora comandada por Daniela Beyruti em comunicado.

Novidades

Entre as novidades previstas, o canal vai disponibilizar, ainda no primeiro semestre de 2025, um acervo histórico no +SBT, incluindo todos os episódios do desenho animado clássico, os programas de auditório diários exibidos originalmente no SBT e os inesquecíveis especiais de fim de ano.

Vale lembrar que, recentemente, o personagem participou de atrações como Teleton, realizado em novembro, e da CCXP, maior evento voltado à cultura pop da América Latina, além de ter sido jurado no Show de Calouros do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel.

“O licenciamento da marca no Brasil também ganha um novo fôlego, com a gestão de novos produtos oficiais. Com isso, os fãs poderão reviver a magia do personagem através de conteúdos inéditos e produtos exclusivos”, encerra a nota.