SBT demite funcionária com câncer e presidente do canal se pronuncia: ‘Investigar’

Uma nova onda de demissões abalou o setor jornalístico do SBT nesta segunda-feira (6). Cerca de 10 profissionais foram desligados, incluindo a apresentadora Márcia Dantas. No entanto, o corte que mais chocou os bastidores da emissora envolve uma funcionária que enfrenta um câncer desde 2019.

Quem é a funcionária e qual a situação dela?

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a jornalista tem 48 anos e trabalhava na produção do SBT Brasil e já passou pelo Primeiro Impacto. Desde 2019, ela luta contra um adenocarcinoma de pulmão, com metástase cerebral. Graças ao convênio médico, a profissional conseguiu tratamento no Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores do país.

O medicamento que controla a doença, chamado lorbrena, não está disponível no SUS e custa cerca de R$ 40 mil. “Esse remédio impediu que a doença se espalhasse. Sem ele, o câncer pode crescer novamente. Perder o convênio é uma sentença de morte”, disse a funcionária.

O que diz o relatório médico?

A colunista também teve acesso ao relatório médico da paciente, que confirma a gravidade da situação. O documento aponta que, apesar da boa resposta inicial ao tratamento, a profissional apresentou novas lesões no sistema nervoso central. Além do câncer, ela também enfrenta diabetes tipo 1.

“Eu fiquei apavorada. Sem o convênio, eu não consigo continuar o tratamento. Pedi pelo amor de Deus para manterem o benefício, mas a emissora disse que não tem obrigação”, revelou a jornalista que também destacou que tem uma filha de apenas 9 anos e teme pelo futuro.

Daniela Beyruti, presidente no SBT se pronuncia

A situação ganhou ainda mais repercussão após a presidente do SBT, Daniela Beyruti, afirmar que não estava ciente da demissão da funcionária em tratamento. “Não estou sabendo disso. Vou investigar”, declarou.