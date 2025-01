SBT se pronuncia sobre contrato com Suzane von Richthofen

O SBT se pronunciou, na tarde desta quarta-feira (22/1), acerca dos rumores de que teria fechado um contrato milionário com Suzane von Richthofen. Nos últimos dias, circulou a informação de que a emissora teria interesse em produzir um documentário sobre a criminosa, que cumpriu pena como mandante da morte dos pais, em 2002.

Em nota, o canal criado por Silvio Santos negou qualquer negociação com Suzane. “Ao contrário do que está sendo veiculado nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o SBT esclarece que não fechou qualquer acordo ou contrato, e que não tem negociação em andamento sobre conteúdo ou entrevista com Suzane von Richthofen”, afirmou a assessoria do SBT.

Rumores

Os boatos começaram a circular nas últimas semanas, mas ganharam força depois que alguns veículos de comunicação publicaram sobre a suposta contratação. Segundo os rumores, o SBT teria fechado um contrato milionário com Suzane para a produção de um documentário para o +SBT, streaming da emissora, em que ela daria sua versão dos fatos.

Para quem não se lembra, o casal Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen foram mortos pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos em 31 de outubro de 2002, a mando da própria filha, Suzane. A ideia era simular um latrocínio (roubo seguido de morte) para que os três dividissem a herança de Suzane. Manfred e Marísia foram assassinados com marretadas na cabeça.

Mudou de nome

Ela foi condenada, inicialmente, a 39 anos e seis meses de prisão, mas conseguiu na Justiça diminuir seu tempo na cadeia ao longo dos anos. Atualmente com 41 anos, Suzane cumpre pena em liberdade. O regime foi convertido em aberto no dia 11 de janeiro de 2023.

Em dezembro do mesmo ano, Suzane procurou um cartório para mudar seu nome, retirando o von Richthofen, pelo qual ficou conhecida após o crime, e acrescentando o sobrenome Muniz, de seu atual marido.