Secretaria de Educação convoca centenas de aprovados em processo seletivo; veja lista

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgou nesta terça-feira (21), em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos aprovados do último processo seletivo da pasta. As vagas são para professores e mediadores nas escolas públicas do Estado.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 31 de janeiro de 2025, das 07h30min às 13h30min, a um dos endereços a seguir relacionados:

O candidato poderá obter informações junto à SEE, no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado de Administração (SEAD), por meio do endereço eletrônico: [email protected].

VEJA A LISTA COMPLETA: