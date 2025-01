Educação do Acre abre inscrição em processo seletivo para a contratação de quase 2 mil professores

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho informou nesta terça-feira (29), que estão abertas as inscrições no processo seletivo simplificado por análise de currículo para a contratação de professor temporário.

De acordo com o edital, serão disponibilizadas 1.808 vagas para a atuação dos profissionais nas escolas da rede pública estadual de Educação Básica, no 1º semestre de 2025, com possibilidade de prorrogação por mais 6 (seis) meses, à interesse da Administração Pública.

Os docentes devem atuar no Ensino Regular, Educação Especial, Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos e os Programas Caminhos da Educação no Campo e Aprender é o Caminho.

Para participar é preciso ter a formação mínima em Nível Superior (Licenciatura plena). A seleção ocorre por meio da modalidade de análise de currículo, devidamente comprovado, e a carga horário dos selecionados será de 25 horas semanais.

As inscrições inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link que pode ser acessado AQUI.

O período de inscrição ocorre de 28 de janeiro, até o dia 31, às 23h59. Para as informações completas sobre o Processo Seletivo, acesse o Edital.