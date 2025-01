Secretário de Saúde do Acre fala sobre obras em andamento e anuncia nova UPA no São Francisco

Em entrevista ao Contilnet na manhã desta terça-feira (28), o secretário de Saúde do Estado do Acre, Pedro Pascoal, anunciou que o projeto da UPA na parte alta da cidade já está em fase de finalização e em breve será aberto o processo de licitação.

A nova Unidade de Pronto Atendimento será construída no bairro São Francisco, em Rio Branco e deve atender a toda a população daquela regional, desafogando o estabelecimento do Segundo Distrito, da Sobral e do Pronto Socorro da Capital.

Além da construção da nova UPA no São Francisco, o secretário falou das unidades de saúde que também estão em fase de conclusão, como a do municípios de Sena Madureira com inauguração de nova ala das enfermarias, que deverá ser inaugurado pelo Governador Gladson, além do hospital que funcionará temporariamente em Feijó.

Uma novidade também é a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, também em Epitaciolândia.

“O processo da UPA de Epitaciolândia é um projeto que foi resgatado. Já tinha uma pré-aprovação no Ministério da Saúde em 2015, e agora reativamos essa importante realização”, afirmou Pascoal.

Já no município de Manoel Urbano, a instalação de um aparelho de Raio X também deve beneficiar a população, visto que em casos de traumas, as pessoas tinham que ser transferidas para outros municípios ou mesmo para a Capital, para realizar os exames.

Em Acrelândia a construção da unidade mista também está em fase de conclusão, o que vai evitar muitas transferências e transporte de pacientes para realizar determinados procedimentos, que poderão ser feitos no próprio município.