Secretário rebate acusações de perseguição e diz que servidores serão ‘responsabilizados’

Acusado de perseguir servidores na Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme), o secretário adjunto da pasta, Paulo Machado, se manifestou publicamente nesta quinta-feira (30) sobre as polêmicas envolvendo seu nome.

O pastor, que atualmente comanda a pasta – já que o titular ainda não foi nomeado e Nabiha não voltou ao cargo –, afirmou que as acusações são falsas.

“As notícias veiculadas na imprensa são falsas. Fakes produzidos por pessoas que sempre foram oposição ao bom trabalho. A Secretaria de Educação tem, em seu quadro, 3.800 servidores atualmente lotados nas escolas e nos prédios administrativos. Todos são competentes para o trabalho em sala de aula, coordenação, apoio, gerência, direção, etc.”, disse.

Na nota, o gestor falou sobre as mudanças feitas na Seme, justificando-as como avanços.

“É comum que alguns servidores sejam convidados a integrar a equipe de gestão nas instalações da secretaria, por conhecerem toda a rotina das unidades educativas e sua complexidade. Apesar de terem sido contratados para atuar em sala de aula, vez por outra são chamados para compor equipes na administração por um período determinado ou por um mandato inteiro. Com a reeleição do prefeito, é natural que algumas equipes sejam reordenadas para alternar e aprimorar o desenvolvimento dos projetos e das metodologias educacionais. Assim, professores são substituídos na gestão, permitindo que outros, igualmente capazes, possam contribuir com seu talento e conhecimento para que a educação alcance seu objetivo: oferecer o melhor para nossas crianças. Portanto, esse remanejamento sempre ocorreu em setores da administração pública em qualquer esfera de governo”, explicou.

Paulo acredita que as denúncias envolvendo seu nome partem de um grupo insatisfeito com as mudanças:

“O que está ocorrendo no momento é que um grupo de oposição à atual gestão resolveu criar um factoide fake. Insatisfeitos com o remanejamento para as salas de aula, tecem falsas acusações na tentativa de desestabilizar a gestão da Seme, levando a opinião pública a crer que de fato estejam ocorrendo tais absurdos.”

“Dentro dos prédios da administração da Seme, temos 359 servidores, entre efetivos, comissionados e terceirizados. Em uma simples visita, será possível comprovar que os fatos noticiados são mentirosos e caluniosos. No entanto, devido ao acesso que alguns têm aos veículos de imprensa, essa notícia falsa foi distribuída e divulgada em vários meios de comunicação com o intuito de desacreditar nosso trabalho”, acrescentou.

O secretário adjunto afirmou que os responsáveis pelas denúncias estão sendo representados judicialmente e serão responsabilizados.

“Estamos tomando as medidas cabíveis para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. Porém, o estrago na imagem é de difícil reparação. O importante é que a gestão do prefeito, em todas as secretarias, tem sido realizada com dedicação e responsabilidade. Isso incomoda muita gente, pois nunca se viu tanto investimento com equidade e austeridade, com responsabilidade sobre o recurso público. Não há nenhuma notificação dos órgãos de fiscalização, o que comprova nosso compromisso com a boa gestão. Acima de tudo, está nossa reputação, construída ao longo de uma vida dedicada ao cuidado com as pessoas e sem mácula.”

Machado concluiu a nota afirmando que seguirá em frente, “servindo, pois os satisfeitos são a maioria e precisamos continuar esse trabalho”.