Bocalom diz que denúncias contra secretário vêm de grupo ligado ao PT e dispara: ‘Não quero Nabiha de volta’

Após as denúncias contra o secretário adjunto de Educação de Rio Branco (Seme), Paulo Machado, se espalharem pela imprensa local, o prefeito Tião Bocalom falou sobre o caso em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, nesta quarta-feira (29).

Paulo, que atualmente responde como titular da pasta — já que Nabiha Bestene não retornou ao primeiro escalão e o novo secretário ainda não foi nomeado —, tem sido acusado de perseguir servidores e causar um clima de medo na Seme. O ContilNet publicou uma reportagem com a denúncia nesta quarta-feira. ACESSE AQUI.

Questionado sobre a possibilidade de tomar alguma medida diante das informações veiculadas na imprensa, Bocalom foi enfático:

“Não vou exonerar ninguém, e isso é conversa da turma que não aceitava ele, que está inventando isso. Não vou admitir. Não serei pautado por gente que não quer fazer a coisa correta”, afirmou.

“Eles precisam denunciar ao Ministério Público ou onde for necessário, mas terão que provar. Quando se cobra honestidade e trabalho das pessoas, esse tipo de coisa acontece. Quem está por trás disso é a turma que gosta de fazer a coisa errada”, acrescentou.

Bocalom disse ainda que as denúncias contra Paulo partem de um grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT), que ainda estaria atuando dentro da Seme. Além disso, afirmou que essas pessoas desejam o retorno de Nabiha Bestene à secretaria, algo que ele descartou completamente.

“A turma que roubava era a turma antiga, do PT, e ainda tem uma parte desse grupo lá dentro. Esse movimento é muito ligado àqueles que querem que a Nabiha volte, mas eu não quero a Nabiha de volta”, declarou.

Alysson na Seme

Na semana passada, após uma reunião entre Bocalom e o governador Gladson Cameli, o chefe do Executivo estadual sugeriu que o vice-prefeito Alysson Bestene assumisse interinamente a Seme, como uma forma de garantir a presença do Progressistas no primeiro escalão da Prefeitura.

Alysson disse ao ContilNet que está pronto para o desafio, caso essa seja a vontade e determinação de Bocalom.

O prefeito, no entanto, afirmou à reportagem que a situação ainda está em análise.

“Estamos discutindo isso, e nada está definido. Ainda estamos avaliando”, finalizou.