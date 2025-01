Segunda vítima de tiros na Guascor é transferida para Rio Branco pelo SAMU

Uma das vítimas do tiroteio da Guascor, em Sena Madureira, nesta madrugada (19), Leandro Freire da Silva, de 29 anos, foi transferida no início da tarde para Rio Branco em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Morador do bairro Cristo Libertador, Leandro foi atingido por um disparo de arma de fogo, na altura das costas. Segundo informações médicas, o projétil ficou alojado, o que agravou a necessidade de transferência para a capital, onde ele receberá atendimento especializado.

Sandrelly Freire, irmã da vítima, acompanha Leandro e permanecerá em Rio Branco para dar suporte durante o tratamento. “Temos que ter justiça, porque esse atirador pode fazer novas vítimas”, disse.

A Polícia Civil de Sena Madureira investiga o caso. Um acusado está detida na Delegacia local, e a arma do crime foi apreendida. Entretanto, ainda não há informações concretas sobre a motivação do ataque.