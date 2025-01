Sem habilitação e fugindo da polícia, menores sofrem acidente grave no interior do Acre; VEJA O MOMENTO

O acidente dos dois menores aconteceu na manhã da última terça-feira (21), quando eles estavam em uma motocicleta e acabaram caindo enquanto tentavam fugir de uma abordagem policial, na Avenida Manoel Marinho Monte, em Brasiléia.

Segundo a Polícia, os jovens estavam dirigindo em alta velocidade e, quando se depararam com a guarnição, tentaram fugir. Durante a fuga em alta velocidade e dirigindo perigosamente, o condutor tentou ultrapassar uma caminhonete pela direita, perdeu o controle da motocicleta e acabou tombando.

Quando a polícia conseguiu então realizar a abordagem, verificou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava irregularidades, como ausência de retrovisores e descarga livre.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU atendeu os rapazes no local, pois estavam com algumas escoriações, e ambos foram encaminhados ao hospital regional de Brasileia pelo Corpo de Bombeiros. Após o atendimento médico, o condutor foi levado à Delegacia, acompanhado de sua mãe, enquanto o passageiro permaneceu sob cuidados do pai.

A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran para as devidas providências.

ASSISTA: