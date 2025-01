Silvio Santos: saiba o real valor da fortuna deixada pelo apresentador

A morte de Silvio Santos, em agosto de 2024, gerou especulações sobre o valor da fortuna deixada pelo apresentador. O número estimado por especialistas, no entanto, é quatro vezes menor que o real, revelado em um processo sobre o patrimônio do apresentador.

De acordo com documentos enviados à Justiça, Silvio Santos acumulou cerca de R$ 6,4 bilhões — o mercado estimava um patrimônio de R$ 1,6 bilhão. O anexo faz parte da ação movida pelas herdeiras do empresário, a viúva Íris Abravanel e as seis filhas dele, Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Renata e Daniela, que buscam acessar o dinheiro guardado por ele no exterior sem pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

A taxa é cobrada pelo Estado de São Paulo e equivale a 4% do valor da fortuna, que inclui bens móveis e imóveis e direitos. O ITCMD é cobrado apenas quando o patrimônio total soma mais de R$ 88,4 mil.

Ao todo, o dono do SBT guardava pouco mais de R$ 429,9 milhões em paraísos fiscais. A maior parte do valor, cerca de R$ 428 milhões, está no Daparris Corp Ltd, uma instituição nas Bahamas da qual Silvio era o principal acionista.

As herdeiras consideraram a cobrança do ITCMD indevido, visto que o dinheiro não está guardado no Brasil. Além disso, elas alegaram precisar quitar uma dívida de R$ 10 milhões referente a um empréstimo feito pelo comunicador.

Na última semana, a Justiça acatou o pedido da família e as isentou do pagamento do ITCMD. A decisão é liminar e ainda cabe recurso.