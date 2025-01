Sol, calor e pancadas de chuvas isoladas; confira o clima nesta 2ª

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda-feira (27/1) deve ser de sol e calor na maior parte do país, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com exceção do Nordeste e do Rio Grande do Sul, onde os próximos dias deve ser de muito calor.

Já nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte o tempo alterna entre sol com nuvens e pancadas de chuvas. Porém, as temperaturas seguem altas.

O alerta de “perigo” do Inmet fica para o estado de São Paulo, que teve uma tempestade histórica na última sexta-feira (24/1), quando o volume de água alcançou 120 mm em apenas três horas.

O norte do Paraná e o sul de Minas Gerais também estão na região encoberta pelo aviso.