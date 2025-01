Susto! Simone Mendes atualiza estado de saúde após internação

Na noite da última terça-feira (31/12), Simone Mendes sentiu fortes dores pouco antes de subir ao palco. A cantora chegou a fazer o show na noite de réveillon, em Maceió, Alagoas, mas em seguida, precisou ser hospitalizada. “Fui trabalhar doentinha”, disse.

“Tomei alguns remédios, mas a dor não passava. Ela vinha e voltava, e quando intensificou, não teve jeito. Fui parar no hospital”, disse.

No desabafo, feito no Instagram, a irmã de Simaria lembrou que levou um susto: “Graças ao meu bom Jesus, melhorei e fui fazer o show em Maceió. Foi um espetáculo lindo, incrível! Que energia, que público maravilhoso. Para a glória de Deus, não deixei a peteca cair.”

Simone destacou que, embora estivesse ainda se sentindo mal, se entregou aos fãs que a aguardavam. “Fui trabalhar doentinha. Não, na verdade, melhorei, graças a Deus. Mas estava meio assim. Quando cheguei no palco, tudo mudou, a energia foi lá em cima e fiz um show maravilhoso”, ressaltou.

Recentemente, Simone Mendes falou abertamente sobre uma possível volta da dupla com Simaria. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Simone e Simaria apareceram juntas no palco do Centro de Tradições Nordestinas (CTN).

“Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria”, explicou.