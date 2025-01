Suzy e Artur vencem Torneio Aberto de Vôlei de Praia da Diversidade

A dupla Suzy e Artur conquistou nesse sábado, 11, na quadra do Conjunto Manoel Julião, o Torneio Aberto de Vôlei de Praia da Diversidade. A competição fechou a programação da Associação dos Cronistas Desportivos (ACEA) e a Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) pelo aniversário de 142 anos da capital acreana.

Edi e Cotonete terminaram na segunda colocação e Lukas e Lineker fecharam o pódio.

“Esse foi mais um evento importante em parceria com a prefeitura de Rio Branco. Distribuímos três mil reais em premiação e o objetivo é seguir com a parceria com a Fundação Garibaldi Brasil”, declarou o vice-presidente da ACEA, Paulo Roberto Araújo.

Um sucesso

O diretor/presidente da FGB, Klowsbey Viegas, classificou como um sucesso os eventos esportivos promovidos no aniversário de 142 anos de Rio Branco.

“A Garibaldi Brasil tem a missão de promover cultura, esporte e lazer para população por meio de políticas públicas. Esse é um pedido do prefeito Tião Bocalom e vamos seguir com essa missão importante para a nossa sociedade”, declarou Klowsbey Viegas.