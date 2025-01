TCE-AC empossa 37 novos servidores aprovados em concurso público

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) deu posse, nesta sexta-feira, 31, a 37 novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2024 para os cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo.

A cerimônia ocorreu no plenário da Corte de Contas e contou com a presença de membros do Tribunal, servidores e familiares dos empossados, que atuarão em diversas áreas da instituição. A posse foi conduzida pelo vice-presidente, conselheiro Valmir Ribeiro, que representou o presidente, conselheiro Ribamar Trindade.

O concurso público do TCE-AC teve seu edital lançado em junho de 2024, com provas realizadas em setembro. Agora, os novos servidores reforçam a atuação do Tribunal no exercício do controle externo, contribuindo para a boa aplicação dos recursos públicos.

Em seu discurso, o vice-presidente do TCE deu as boas-vindas aos servidores recém-empossados, parabenizando-os e agradecendo a presença de seus familiares, dos membros e demais servidores da instituição.

“Vocês são aquelas 37 peças que estavam faltando para a máquina funcionar melhor. Tenho certeza de que, a partir de agora, o TCE terá mais vigor com esse reforço que estamos recebendo. Vejo-me como um colega e um amigo de vocês e quero estar sempre disponível para dialogar sobre qualquer questão”, declarou Valmir Ribeiro.

Representando os servidores empossados, Alex Brilhante compartilhou parte de sua trajetória de 17 anos como Técnico de Controle Externo do TCE, antes de assumir agora o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Em seu discurso, ele destacou o amor pelo Tribunal e desejou que os novos colegas compartilhem do mesmo sentimento.

“Todos nós sabemos que chegar até aqui não foi fácil. Cada um traz consigo uma história de dedicação, esforço e muitas renúncias, em meses ou até anos de estudos e incertezas. Mas, mesmo diante das dificuldades, persistimos. Nossa aprovação não é apenas um número na lista de classificados, ela representa um sonho realizado e o início de uma nova etapa em nossas vidas. Que trabalhar aqui seja motivo de satisfação e alegria para cada um de nós”, disse Brilhante, emocionado ao relembrar sua trajetória.

A cerimônia também contou com a presença da conselheira-corregedora e presidente eleita do TCE-AC, Dulcinéa Benício, da diretora da Escola de Contas, conselheira Naluh Gouveia, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Mário Sérgio, e dos procuradores João Izidro e Anna Helena.

Representantes das entidades de classe do Tribunal também prestigiaram o evento, como a presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas (SISCONTAS), Maria Valdiza, o presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas (ASTCON), Renato Bandeira, e o presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas (AudTCE/AC), Lourival Júnior.

Durante a solenidade, a conselheira Dulcinéa Benício reforçou a importância da nova equipe para o Tribunal e incentivou os empossados a contribuírem com suas experiências.

“Queremos dizer a vocês que estamos aqui não para ensinar a voar, mas para incentivar que esse voo de conhecimento, formatos e soluções aconteça. Sejam bem-vindos”, afirmou.

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, os novos servidores participarão da Semana de Integração, na qual conhecerão as diretorias e demais setores do TCE-AC por meio de visita guiada, além de participarem de palestras com conselheiros, servidores e outros profissionais.