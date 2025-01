Tempo no Acre: domingo quente e ventilado com predomínio de sol em Rio Branco

O domingo (19/1/2025) será marcado por um clima quente e ventilado em Rio Branco, com predomínio de sol e nuvens. As temperaturas na capital variam entre 22°C e 34°C, com baixa probabilidade de chuvas intensas.

Com informações do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Veja a seguir os detalhes da previsão para todas as regiões do estado.

Leste e Sul do Acre (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

Tempo : Quente e ventilado, com predomínio de sol e nuvens. Pode ocorrer chuva rápida em pontos isolados, mas a probabilidade de chuvas fortes é muito baixa.

: Quente e ventilado, com predomínio de sol e nuvens. Pode ocorrer chuva rápida em pontos isolados, mas a probabilidade de chuvas fortes é muito baixa. Umidade relativa do ar : Mínima: 40% a 50% (tarde). Máxima: 80% a 90% (amanhecer).

: Ventos : Fracos a calmos, com rajadas moderadas, soprando de noroeste, com variações de oeste e norte.

: Fracos a calmos, com rajadas moderadas, soprando de noroeste, com variações de oeste e norte. Temperaturas : Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: 22°C a 24°C (mínima) e 32°C a 34°C (máxima). Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: 22°C a 24°C (mínima) e 33°C a 35°C (máxima). Plácido de Castro e Acrelândia: 23°C a 25°C (mínima) e 33°C a 35°C (máxima). Sena Madureira e Manuel Urbano: 22°C a 24°C (mínima) e 33°C a 35°C (máxima).

:

Centro e Oeste do Acre (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

Tempo : Quente, firme e ventilado, com muito sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuvas.

: Quente, firme e ventilado, com muito sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuvas. Umidade relativa do ar : Mínima: 30% a 40% (tarde). Máxima: 80% a 90% (amanhecer).

: Ventos : Fracos a calmos, com rajadas moderadas, soprando de noroeste, com variações de norte e oeste.

: Fracos a calmos, com rajadas moderadas, soprando de noroeste, com variações de norte e oeste. Temperaturas : Tarauacá e Feijó: 23°C a 25°C (mínima) e 34°C a 36°C (máxima). Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: 23°C a 25°C (mínima) e 33°C a 35°C (máxima). Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: 23°C a 25°C (mínima) e 33°C a 35°C (máxima).

:

Previsão para Segunda-Feira (20/1/2025)

Leste e Sul do Acre (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

Tempo : Quente, mas instável, com sol e muitas nuvens. Chuvas pontuais podem ocorrer, algumas intensas em certos pontos.

: Quente, mas instável, com sol e muitas nuvens. Chuvas pontuais podem ocorrer, algumas intensas em certos pontos. Temperaturas: 22°C a 25°C (mínima) e 30°C a 33°C (máxima).

Centro e Oeste do Acre (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)