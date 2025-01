Tigrinho: influencer investigada diz que recebeu cobrança do Governo Federal e pede devolução de bens

influenciadora Damaris Nepomuceno, que foi alvo da 2ª fase da operação Jackpot, que investiga a divulgação de jogos de azar no estado do Acre, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (29) para falar sobre a atual situação do processo, que está sob responsabilidade da Justiça e do Ministério Público do Acre (MPAC).

Damaris revelou que foi surpreendida por uma carta do Ministério da Fazenda, enviada à sua casa nesta quarta, com uma cobrança no valor de R$ 55 mil. Nervosa com toda a situação, ela desabafou em seus stories no Instagram sobre seus bens ainda estarem bloqueados.

“Eu cheguei em casa agora e tinha uma cartinha do Ministério da Fazenda, R$ 55 mil para eu pagar, por conta dos jogos. Lógico que a gente pode tentar negociar e pagar isso aí. Mas resolvam a minha vida, as minhas coisa, o meu dinheiro, tudo bloqueado, tudo parado. Então resolvam, já que querem a minha parte, devolvam o que é meu, aí eu dou a parte de vocês, porque se não, não tem acordo”, disse.

Ela revelou ainda, ter passado o prazo para o Ministério Público se manifestar acerca do processo o qual foi citada, e pediu celeridade no andamento do caso.

“A Justiça deu até a segunda-feira (27) para o MP se manifestar sobre o meu processo, resolver, dar alguma decisão, se vai vender, vende, se vai soltar, solta, se vai fazer algum acordo, faça. O que não dá pra fazer é deixar o tempo passar, as coisas se acabarem. Hoje é quarta-feira e ninguém falou nada, agora se fosse eu, a acusada que tivesse com prazo para me justificar, fazer alguma coisa, passou de meia noite, eu perco o prazo”, ressaltou.

Damaris disse também, que a situação tem se prolongado pelo fato dos responsáveis estarem “perdidos”. “É uma dificuldade, está todo mundo perdido. É juiz que não quer assumir e meter a cara, e empurra para outro juiz. É o MP que manda não sei para onde e depois devolve, e ninguém resolve nada”, desabafou.